Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf LIDL Parkplatz am Verteilerring

Trier (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 17.03.21 kam es im Zeitraum zwischen ca. 12:10 Uhr und 12:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Parkplatz des LIDL-Marktes am Verteilerring. Der Geschädigte (Roter VW Passat) parkte sein Fahrzeug in der Parklücke Nr.21 (Seitlich zur Herzogenbuscher Straße). Der Unfallverursacher kollidierte wahrscheinlich während des Ein- oder Ausparkens mit der hinteren, rechten Fahrzeugseite des VW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Angaben des Geschädigten, habe im relevanten Zeitraum ein schwarzer Mercedes-Benz SUV mit örtlichem Kennzeichen in der Parklücke neben ihm geparkt. Eine mögliche Unfallbeteiligung ist nicht auszuschließen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder des flüchtigen Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

