Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach gescheitertem Raub an sehbehindertem Mann verhaftet

BremenBremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 17.11.2020

Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen 39-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof verhaftet. Er soll versucht haben, einem sehbehinderten Bremer an dessen Wohnungstür Bargeld zu rauben. Dabei scheiterte er jedoch an der Gegenwehr des Opfers. Die Kriminalpolizei Bremen ermittelte.

Der sehbehinderte Mann hatte am 26. Oktober Bargeld an einem Automaten im Bremer Hauptbahnhof abgehoben und wurde vom Täter bis zu seiner Wohnung verfolgt. Bundespolizisten hatten den 39-jährigen Räuber nach Videoauswertung der Bahnhofskameras identifiziert und heute wiedererkannt. So klickten die Handschellen. Weil ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremen gegen ihn vorlag, wird er dem Haftrichter vorgeführt.

