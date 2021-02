Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trotz Fahrverbot und alkoholisiert Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Am Hackelberg, Donnerstag, 11.02.21, 18.55 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Donnerstag, 11.02.21, 18.55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kalefeld, Am Hackelberg den Pkw, Audi eines 76-jährigen Kalefelders. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass der Kalefelder trotz eines aktuell bestehenden Fahrverbots seinen Pkw geführt hatte. Des Weiteren konnten die Beamten im Rahmen der Kontrolle eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen, die zu einem Wert von mehr als 1,1 Promille führte. Gegen den Kalefelder wurden Ermittlungen bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

