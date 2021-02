Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit wegen Perkbehinderung endet mit Faustschlag

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Donnerstag, 11.02.2021, wurde die Polizei Einbeck gegen 13.30 Uhr in die Dasseler Ortschaft Sievershausen in die Straße An der Bummelse gerufen, da es dort zu einer Körperverletzung gekommen war. Vor Ort wurde der eingesetzten Streife vom 68 Jahre alten Geschädigten und Anrufer erklärt, dass es Streit mit einem Nachbarn (44) gegeben hat. Es sei lediglich um eine Parkbehinderung vor der Garagenausfahrt gegangen. Nachdem der 44-jährige Nachbar gefragt wurde, ob er seinen Pkw wegfahren könnte, sei es zu verbalen Entgleisungen von beiden Seiten gekommen, die schließlich mit einem Faustschlag ins Gesicht des Geschädigten endeten. Der 68 Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den polizeibekannten Beschuldigten eingeleitet.

