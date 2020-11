Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rosenstraße/Geschädigter gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen geschädigten Fahrzeugbesitzer. Gegen 10.45 Uhr wurde das Auto des Unbekannten am Montag (9.11.20) auf dem Parkplatz einer Gastronomie an der Rosenstraße beschädigt. Es soll sich um einen silbernen Opel Corsa handeln. Die Polizei in Coesfeld bittet den Geschädigten, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell