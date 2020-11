Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K27/ Verletzter bei Auffahrunfall

CoesfeldCoesfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen (9.11.20) ein 36-jähriger Ascheberger verletzt worden. Gegen 10.25 Uhr befuhr dieser die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof. Er wollte links auf das Gelände der Firma Zumbusch abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs bremste der Ascheberger sein Auto ab. Ein 34-jähriger Gladbecker bemerkte das nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck. Mit einem Rettungswagen kam der 36-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell