Unbekannte beschädigten am Sonntag in Göppingen mehrere Autos.

Gegen 1 Uhr meldete eine Zeugin eine Gruppe junger Personen, die mehrere Verkehrsschilder umwarfen und Autos beschädigten. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach den Unbekannten. Am Kornhausplatz sahen die Beamten die Gruppe mit etwa acht Personen. Die flüchteten sofort beim Erkennen der Polizei. Im Bereich der Schützen- und Friedrichstraße entdeckten die Polizisten mehrere umgeworfene Verkehrsschilder. Außerdem waren an drei Autos die linken Außenspiegel abgetreten. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge. Der entdeckte drei junge Männer im Bereich der Grabenstraße, die sich auffällig verhielten. Polizisten trafen die Drei im Alter zwischen 18 und 23 Jahren an. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen auch, ob die drei Männer etwas mit den Sachbeschädigungen zu tun haben oder nicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

