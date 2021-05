Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Worms (ots)

Eine 52-jährige Beifahrerin wurde gestern, gegen 11 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Von-Steuben-Straße leicht verletzt. Die Frau saß im PKW der 73-jährigen Fahrerin, die aus Richtung Fahrweg kommend nach rechts in die Dr.-Carl-Sonnenscheinstraße abbiegen wollte. Hier musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 59-jährige Wormserin zu spät erkannte und auf den vor ihr fahrenden Wagen auffuhr. Leicht verletzt begab sich die Geschädigte eigenständig ins Klinikum. Der Sachschaden an beiden PKW wurde auf 2200 Euro beziffert.

