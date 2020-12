Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Happy End auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei befuhren am Samstag, 19. Dezember 2020, die Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst. Gegen 19:20 Uhr verließen sie an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst die Autobahn und bemerkten ein Pärchen, das neben einem BMW stand und an den Türen rüttelte. Die Beamten stoppten neben dem BMW und erkundigten sich nach dem Hintergrund.

Die 35-jährige Frau und ihr 37-jähriger Lebensgefährte, beide aus Bremen, gaben an, dass sie kurz gestoppt und das Fahrzeug verlassen hätten. Bei laufendem Motor hätten sich die Türen verriegelt. Auf der Rücksitzbank befand sich aber noch die gemeinsame, fünf Monate alte Tochter, die bereits lautstark schrie.

Der Großvater aus Bremen war bereits verständigt und mit einem Zweitschlüssel unterwegs. Jedoch schien der Säugling durch das Schreien Atemnot zu bekommen. Die Beamten legten einen Nothammer zum Einschlagen eines Fensters bereit, unternahmen mit den Eltern aber noch einen Versuch, um das Mädchen zu beruhigen.

Gemeinsam ergriffen sie die Dachreling und schaukelten den BMW wie eine Wiege auf. Das sorgte tatsächlich für Beruhigung. Um 20:00 Uhr traf der Großvater mit dem Zweitschlüssel ein, mit dem das Auto geöffnet wurde. Die Eltern waren überglücklich, ihre Tochter wohlbehalten in die Arme nehmen zu können.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell