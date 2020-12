Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrszeichen in Lemwerder durch Unfall beschädigt +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, 21. Dezember 2020, in der Zeit von 06:15 Uhr bis 07:00 Uhr, ein Verkehrszeichen in der Tecklenburger Straße, K 217, in Lemwerder.

Der Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Tecklenburger Straße in Richtung Johannesweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache, zwischen den Straßen Rosenweg und Birkenweg, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Verkehrszeichen "Absolutes Halteverbot".

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell