Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Kornwestheim und Einbruch in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von 16000,00 EUR ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr in der Jakobstraße in Kornwestheim ereignete. Beide Unfallbeteiligte befuhren hintereinander die Jakobstraße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Der 65-Jährige Lenker eines Peugeot bog am Ende der Jakobstraße nach links in eine Garageneinfahrt ab. Der dahinterfahrende 30-Jährige Mercedesfahrer scherte im selben Moment aus und wollte an dem Peugeot vorbeifahren. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Kornwestheim: Kelleraufbruch in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim entwendeten ungebetene Gäste zwei Mountainbikes im Gesamtwert von 2720 EUR. Die Fahrräder befanden sich in einem Kellerabteil, an welchem durch die unbekannte Täterschaft die Türangeln entfernt wurden. Da die Räder über den Winter nicht genutzt wurden, wurde der Diebstahl erst am 16.05.2020 bemerkt. Der Tatzeitraum erstreckt sich jedoch über drei Monate. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0715413130 zu melden.

