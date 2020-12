Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß mit einem Reh

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 20. Dezember 2020, entstanden, als ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der Ammerländer Straße in Wardenburg, gegen 21:55 Uhr, mit einem Reh kollidierte.

Infolge des Zusammenstoßes verlor der Mann aus Delmenhorst die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen.

Der 25-Jährige sowie sein 29-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Pkw sowie am Baum entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Das Reh konnte im Anschluss nicht am Unfallort gefunden werden. Der zuständige Jagdpächter wurde benachrichtigt.

