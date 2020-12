Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit Trunkenheit auf der Autobahn 28

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 20.12.2020 ereignete sich gegen 20:05 Uhr auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Adelheide in Richtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter Einfluss von Alkohol stand. Der Unfallort liegt im Bereich der Stadt Delmenhorst.

Ein 26 Jahre alter Delmenhorster Pkw-Fahrer befuhr die A 28 und wollte an der Anschlussstelle Adelheide die Autobahn in Richtung Stadtgebiet Delmenhorst verlassen. Innerhalb der Kreisfahrt der Anschlussstelle kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in das Sichtdreieck. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Im Rahmen der Befragung des Fahrzeugführers stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des selbigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,81 Promille. Der Unfallfahrer wurde zur Behandlung in ein Delmenhorster Krankenhaus gefahren. Dort wurde dann auch durch einen Arzt ein Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt eine Strafverfahren und ein längerer Fahrerlaubnisentzug.

Der Pkw musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

