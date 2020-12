Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

++ Sachbeschädigung an PKW ++

Hatten. Am 19.12.20, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr, kam es im Gartenweg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein unbekannter Täter zerschlug mit einem unbekannten Gegenstand vollständig die Heckscheibe eines dort abgestellten PKW der Marke Mazda.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wardenburg, Tel.: 04407-71635-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. PHK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell