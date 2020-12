Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

++ Wohnungsbrand; bei Essenszubereitung eingeschlafen ++

Am 19.12.2020 kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße in Delmenhorst. Der 48-jährige Mieter einer Wohnung im 1.OG hatte vergessen, dass er Speisen im Backofen zubereitete und war inzwischen eingeschlafen. Durch die in seiner Wohnung angebrachten und auslösenden Rauchwarnmelder wachte der Mann auf und stellte den Brand in seiner Küche fest. Zunächst versuchte er selbst, das Feuer mittels Wasser zu löschen, was allerdings misslang. Nachdem sich das Feuer immer weiter in seiner Küche ausbreitete und er es weiterhin nicht löschen konnte, alarmierte er die Feuerwehr. Sich selbst konnte der Mann retten, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen ist. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt, Personenschäden entstanden hingegen nicht. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. PHK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell