Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbrüche in der Gemeinde Hatten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Freitag im Verlaufe des 18.12.2020 kam es in Hatten-Streekermoot im Fuchsweg und im Zobelweg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, drangen jeweils über ein Fenster in die Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Art des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410

