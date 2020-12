POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

++ Erheblicher Geschwindigkeitsverstoß und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ++

Am Samstag, 19. Dezember 2020, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn mit einem zivilen Messfahrzeug, welches mit einer Kamera zur Dokumentation von Verkehrsverstößen ausgestattet ist, Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel den Beamten auf der A1 in Richtung Hamburg ein LKW-Anhänger-Gespann auf, welches das Überholverbot missachtete und deutlich zu schnell unterwegs war. Eine Messung des Gespanns ergab gg. 14 Uhr eine gefahrene Geschwindigkeit von 123 km/h. Für das Fahrzeuggespann sind jedoch nur 80 km/h zulässig. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer aus der Ukraine nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem er den Anhänger abgekoppelt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlt hatte, konnte er seine Fahrt mit dem LKW fortsetzen.

++ Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum ohne Pflichtversicherung ++

Am Samstag, 19. Dezember 2020, um 19:20 Uhr, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn ein VW mit einer Zulassung aus Wuppertal auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Pkw nicht mehr versichert war. Die Kennzeichen wurden entsiegelt und die Weiterfahrt wurde dem 52-jährigen Wuppertaler untersagt. Es wurden Strafverfahren gegen den Fahrer und den 55-jährigen Halter des Fahrzeugs eingeleitet.

