Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Brände in Northeim und Höckelheim

Northeim (ots)

Northeim, Damaschke Straße und Höckelheim, Klosterstraße - Mittwoch, 15.04.2020, 21.30 Uhr und 23.40 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwochabend mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Höckelheim und Northeim gleich zwei kleinere Brände löschen.

Gegen 21.30 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Klosterstraße einen Altkleidercontainer aus dem Flammen herausschlugen. Der brennende Container stand unmittelbar an der Hauswand eines Fachwerkgebäudes. Die alarmierte Höckelheimer Feuerwehr löschte den Brand schnell ab und verhinderte Schlimmeres. An dem Container entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Gegen 23.40 Uhr bemerkte ein Anwohner der Seilerstraße ein Feuer im ehemaligen Lokomotivschuppen auf dem Bahnhofsgelände. Das Feuer war rechtzeitig entdeckt worden. Dementsprechend schnell konnte der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor. Ein technischer Defekt als Brandursache wird aber zurzeit ausgeschlossen. Zeugen, die am Mittwochabend in der Nähe der beiden Brandorte etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

