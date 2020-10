Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201012.2 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Geschäft

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Beamte des 4. Polizeirevieres eine Person fest, nachdem diese zuvor in ein Geschäft in Kiel-Gaarden eingebrochen war und Münzgeld entwendet hatte.

Am Montagmorgen gegen 02:50 Uhr alarmierte ein Anwohner der Augustenstraße die Polizei, da er ein lautes klirren gehört und beobachtet hatte, wie eine Person daraufhin durch die Schaufensterscheibe in einen Lebensmittelmarkt eingestiegen war.

Vor Ort stellten die Beamten eine zerstörte Scheibe und den durchwühlten Kassenbereich fest. Der Täter war jedoch nicht mehr im Geschäft. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten im Nahbereich und konnten schließlich einen 25-jährigen Mann antreffen, dessen Aussehen auf die Beschreibung des Zeugen passte. Zudem hatte der Tatverdächtige das im Lebensmittelmarkt entwendet Geld noch bei sich und wies Verletzungen auf, die vom Einschlagen der Scheibe stammen könnten.

Der Mann, welcher der Polizei hinlänglich bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er wurde Montagvormittag wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Jan von Einem

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell