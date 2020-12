POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

++ Unfälle durch plötzliche Straßenglätte ++

Plötzlich auftretende Straßenglätte sorgte am Samstagmorgen für unsichere Fahrbahnverhältnisse. Mit einsetzender Helligkeit und Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde es auf den Straßen der Wesermarsch teilweise extrem glatt. In zwei Fällen kam es in der nördlichen Wesermarsch zu Verkehrsunfällen, bei denen glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt wurde. Um 08:27 Uhr, befuhr eine 65-jährige Opelfahrerin aus Nordenham, in Butjadingen die Butjadinger Straße aus Richtung Burhave kommend in Richtung Langwarden. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und geriet mit ihrem Fahrzeug in die Gegenfahrspur, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw Dacia einer 44-Järigen aus Butjadingen zusammenstieß. Die 65-jährige verletzte sich leicht an der Hand und begab sich später in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und mussten durch einen örtlichen Abschleppunternehmer geborgen werden. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro verursacht. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr in Nordenham auf der Seefelder Straße. Diese befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Audi in Richtung Abbehausen. Im Verlauf einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn. Er durchfuhr die Berme, stieß gegen mehrere Verkehrszeichen und blieb schließlich in der Berme stecken. Es wurde ein Sachschaden von ca. 3600 Euro verursacht. Da der Pkw es aus eigener Kraft nicht mehr aus der Berme schaffte, musste ein Abschleppwagen gerufen werden.

