POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Brake

++ Überfrierende Nässe sorgt für mehrere Verkehrsunfälle ++

Ein 57-jährige Auftofahrer der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit seinem PKW am 19.12.2020, gegen 09.15 Uhr, die "Hekeler Straße" (B 212) in 27804 Berne in Richtung Delmenhorst. In einer Linkskurve kam er aufgrund überfrierender Nässe nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Hecke eines Grundstückes und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses. Der allein im PKW befindliche Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Oldenburger Klinik verbracht. Für die Dauer der Bergung des verunfallten PKW musste die B 212 zeitweise voll gesperrt werden. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Da zudem Betriebsstoffe austraten und in das Erdreich sickerten, wurde eine Spezialfirma zur Aufreinigung hinzugezogen. Für das unbewohnte Einfamilienhaus wurde bis zu einer abschlie-ßenden Begutachtung durch das Bauamt des Lankreises Wesermarsch ein Betretungsverbot ausgesprochen.

.

Nur kurze Zeit später kam es auch in der Straße "Berner Deich", in 27804 Berne, in Fahrtrichtung Hude zu einem weiteren Glätteunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer aus der Ortschaft Berne kam in einer Rechtskurve ebenfalls in Folge überfrierender Nässe nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam mit seinem PKW an einem Hang in Seitenlage zum Liegen. Der Fahrzeugführer und seine 46-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Der PKW wurde komplett zerstört und musste ebenfalls durch einen Abschlepper geborgen werden.

.

++ Zigarettenautomaten aufgebrochen und Diebesgut erlangt - Zeugen gesucht ++

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, den 18.12.2020 auf Samstag, den 19.12.2020 in der Bahnhofstraße in Brake einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigarettenschachteln entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines benachbarten Imbisses hatte den Schaden am Samstagnachmittag festgestellt und umgehend die Polizei informiert. Passanten und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 zu melden.

