Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verwirrter Mann hantiert mit einem selbstgebauten Elektroschocker herum

Worms, Fußgängerzone (ots)

Durch mehrere Anrufer wird ein verwirrter Mann gemeldet, der mit einem Elektroschocker zuerst im Parkhaus hinter dem Bahnhof hantiert und anschließend in die Fußgängerzone Worms läuft. Durch die Polizei wird der Mann am Obermarkt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wird ein selbstgebauter Elektroschocker aufgefunden und sichergestellt. Da der Mann einen verwirrten Eindruck macht, wird er im Anschluss in die RFK Alzey eingewiesen. Verletzt wird bei der Aktion zum Glück keiner.

