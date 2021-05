Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 55-Jährige nach Unfall mit LKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurden in Worms-Rheindürkheim bei einem Verkehrsunfall eine Person verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer hatte kurz vor 16 Uhr an der Einmündung Oberrheinstraße/Altrheinstraße die Vorfahrt des von links kommenden PKW einer 55-jährigen Frau missachtet. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen längs am Fahrbahnrand geparkten LKW. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und ihr Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der Sachschaden auf 10.000 Euro beziffert.

