Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruch in Kita und Schule in Biesfeld

Kürten (ots)

Einbrecher haben in den Einrichtungen einer Stiftung in der Jahnstraße die Büroräume komplett durchwühlt.

Der Hausmeister der Kindertagesstätte hatte am Freitag (04.09.) gegen 17:00 Uhr alle Türen und Fenster geschlossen. Am Samstag (05.09.) gegen 10:30 Uhr stellte er eine beschädigte Tür fest. Im Gebäude an der Jahnstraße fand er Büroräume komplett durchwühlt vor. Der Inhalt von Schränken und Schubläden lag auf dem Boden. Darunter auch eine Geldkassette, aus der die Täter das Bargeld entwendeten.

An der Förderschule hatten die Täter ebenfalls eine Eingangstür aufgebrochen und anschließend das Sekretariat durchwühlt. Hier erbeuteten die Diebe einen kleinen Tresor samt Inhalt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen dem 03.09., 16:00 Uhr und dem 05.09., 07:30 Uhr.

Die Höhe der Beute konnte bei Anzeigenaufnahme nicht konkretisiert werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell