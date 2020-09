Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Vorfahrt missachtet, eine Person schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (03.09.), gegen 15:27 Uhr, hat sich auf der Einmündung Neukirchener Straße / Alte Holzerstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet.

Eine 83-jährige Leichlingerin war mit ihrem Hyundai auf der Neukirchener Straße in Richtung Montanusstraße unterwegs. Eine 33-jährige Leichlingerin wollte mit ihrem Opel von der Alten Holzerstraße nach links in die Neukirchener Straße einbiegen und musste gemäß Beschilderung die Vorfahrt achten. Sie war aber der Meinung, dass der Hyundai seinerseits nach rechts geblinkt hätte, so als ob er in die Alte Holzerstraße abbiegen wolle.

Daher bog sie nach links in die Neukirchener Straße ein und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Die Fahrerin des Hyundai wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro entstanden. Beide waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet. (ct)

