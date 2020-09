Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Büroräume durch aufmerksame Autofahrerin verhindert

Rösrath (ots)

Gestern Abend (03.09.), zwischen 23:36 und 23:40 Uhr, hat eine vorbeifahrende Autofahrerin drei dunkel gekleidete Personen mit einem großen Rucksack auf der Hauptstraße in Rösrath beobachtet. Die drei Männer sollten sich in verdächtiger Weise an einem Ladenlokal aufhalten, in dem sich Büroräume befinden.

Die aufmerksame Zeugin rief richtigerweise sofort über Notruf die Polizei.

Die eintreffenden Polizisten trafen keine Personen mehr an, stellten jedoch mehrere Hebelspuren an der Eingangstür fest. Offenbar waren die drei Täter von der Zeugin gestört worden.

Der Schaden an der Eingangstür wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Wer weitere Angaben zu den verdächtigen Personen machen kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

