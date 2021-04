Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Duo flüchtet

Kleve (ots)

Am Freitag (9. April 2021) gegen kurz nach 15 Uhr beobachtete der Detektiv eines Supermarktes an der Flutstraße ein Ladendieb-Duo bei ihrer "Arbeit". Der Mann und die Frau steckten immer wieder verschiedene Gegenstände aus den Verkaufsregalen in eine mitgeführte Handtasche. Anschließend liefen die beiden durch die Kassenzone, ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach die Frau daraufhin an und versuchte, die Tasche festzuhalten. Die Unbekannte schlug aber auf die Hände des Mitarbeiters und flüchtete gemeinsam mit ihrem Kompagnon aus dem Supermarkt. Der Detektiv versuchte noch, dem Duo zu folgen, sie rannten jedoch in Richtung Spyckstraße davon. Die tatverdächtige Frau wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt, sie trug schwarze Kleidung und einen Kapuzenpullover. Sie hatte dunkle Haare mit einem Pony. Bei sich trug sie die erwähnte große, braune Handtasche. Der Mann war im gleichen Alter und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift in Brusthöhe, eine schwarze Hose und eine ebenfalls schwarze Baseball-Cap mit weißem Emblem auf der Vorderseite. Beide hatten eine normale Statur. Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell