Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Appeldorn- Verkehrsunfall/ Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Kalkar-Appeldorn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag (09. April 2021) gegen 14.45 Uhr auf der B67 in Höhe des Zubringers von der Appeldorner Straße. Ein 95-jähriger Mann aus Kranenburg beabsichtigte vom Zubringer der Appeldorner Straße nach links auf die B 67 aufzufahren und stieß mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Fahrzeug, roten Mercedes C180, eines 58-jährigen Mannes aus Kleve zusammen. Durch den Unfall verletzte sich der 58-Jährige schwer, der 95-Jährige blieb unverletzt. Sein grauer VW Tiguan und der Mercedes wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (as)

