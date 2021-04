Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Mitsubishi beschädigt

Geldern-Hartefeld (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag (9. April 2021), 07:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen braunen Mitsubishi Colt beschädigt, der auf der Hartefelder Dorfstraße in Höhe Hausnummer 68 geparkt war. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite, an der Anstoßstelle blieb heller Fremdlack zurück. Der Unfallverursacher fuhr jedoch unerlaubt weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

