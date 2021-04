Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Kfz/ Umgebauter Peugeot Boxer (KLE-GF959) entwendet

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09. April 2021) einen Peugeot Boxer, der neben dem Wohnhaus des Eigentümers an der Delfter Straße stand. Der Eigentümer hat den Peugeot mit viel Liebe zum Detail in ein Wohnmobil/ Arbeitsfahrzeug umgebaut, u.a. wurden eine Markise und eine Schiebetür eingebaut. Im Peugeot befanden sich diverses Werkzeug und weitere Arbeitsmaterialien. Der Boxer führt das amtliche Kennzeichen KLE-GF959 und ist hellblau. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellung und/ oder Personen wahrgenommen haben. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. Die Polizei rät Wohnmobilbesitzenden zu einer zusätzlichen elektronischen oder mechanischen Sicherung.(as)

