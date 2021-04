Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Verkehrsunfallflucht

Rockenhausen (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, gegen 15,30 Uhr, parkte ein dreiundsechzig jähriger Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen Opel Coupe in der Damian-Kreichgauer-Str. in Rockenhausen vor der dortigen Sparkasse. Vom gegenüberliegenden Parkplatz parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem braunen SUV rückwärts aus und beschädigte hierbei den parkenden Opel an dem ein Schaden von ca. 300 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Rockenhausen erbittet Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel.: 06363/9170.|pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell