Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Personenkontrolle Rauschgift gefunden

Lauterecken (ots)

33-Jähriger wird nach Kontrolle in die JVA eingeliefert. Am Mittwochabend fiel einer Streife der Polizeiinspektion Lauterecken der Mann im Innenstadtbereich auf. Dieser warf beim Erblicken des Streifenwagens einen Gegenstand fort, wie sich später herausstellte eine Tasche mit Betäubungsmittel. Während der Kontrolle ergab eine Überprüfung, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er wurde daher im Anschluss an die Kontrolle in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Tatverdächtige erhält eine erneute Strafanzeige. |pilek

