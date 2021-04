Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Krottelbach (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 05:20 Uhr in der Bockhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem am Straßenrand geparkten PKW in den fließenden Verkehr ein und wollte dort in eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er den 54-jährigen Motorradfahrer, welcher die Bockhofstraße in Richtung Wahnwegen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug. Der Motorradfahrer zog sich hierbei Verletzungen in noch nicht bekannter Schwere zu und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut derzeitigem Stand auf circa 15.000 EUR. |pikus

