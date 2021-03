Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer landet auf Wiese

Jettenbach (ots)

51-Jähriger verletzt sich beim Sturz mit seiner Suzuki. Der Mann befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Krad die Landstraße von Jettenbach in Richtung Eßweiler. In einer Linkskurve geriet er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab. Danach durchbrach und beschädigte er einen Weidezaun. Im Anschluss stürzte er vom Zweirad und verletzte sich dabei leicht. Das Motorrad wurde beim Aufprall erheblich beschädigt. |pilek

