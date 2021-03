Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit leichtverletztem PKW Fahrer

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Saarpfalz Straße. Hierbei missachtet ein 78-jähriger Fahrer eines Ford beim Abbiegen die Vorfahrt einer 54-jährigen Peugeot Fahrerin. Der PKW der 54 -Jährigen stösst frontal mit der Beifahrerseite des PKW des 78-jährigen zusammen. Die 54-jährige wurde aufgrund des Aufpralls leicht verletzt. Der Verursacher kam mit dem Schrecken davon. An beiden PKW entstand Totalschaden. Aufgrund der Bergung der beiden PKW kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Saarpfalz Straße. |pikus

