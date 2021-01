Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl einer Geldbörse: Polizei fahndet mit Lichtbild

Aachen (ots)

Einer 86-jährigen Frau wurde am 03.09.2020 in einem Linienbus das Portemonnaie entwendet. Die Aachener Kripo fahndet nun mit einem Lichtbild nach einer Tatverdächtigen. Die Seniorin hatte gegen 11.35 Uhr am Hansemannplatz die Linie 25 mit Fahrtrichtung Rothe Erde bestiegen. Noch im Bus stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Die Überwachungskameras im Bus haben die Tathandlung einer unbekannten Tatverdächtigen aufgezeichnet. Das Aachener Amtsgericht hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Das Fahndungsbild kann unter diesem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-taschendiebstahl

Hinweis: Lichtbilder zu den jeweiligen Fahndungen werden nur noch im NRW Fahndungsportal veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell