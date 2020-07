Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit E-Bike

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße / Albert-Roloff-Straße, Montag, 27.07.20, 14.25 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 27.07.20, 14.25 Uhr befuhr ein 54-jähriger Bad Gandersheim mit seinem Elektrofahrrad die Hildesheimer Straße aus Richtung Roswitha-Klinik kommend in Richtung Neustadt. Im Kreuzungsbereich der Albert-Rohloff-Straße beachtete der Fahrradfahrer nicht die Vorfahrt des von rechts aus der Albert-Rohloff-Straße einfahrenden Pkw Audi einer 40-jährigen Bad Gandersheimerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beteiligten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR

