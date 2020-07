Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Oldwardstraße, Freitag, 24.07.20, 10.10 Uhr KALEFELD (schw) - Am Freitag, 24.07.20, 10.10 Uhr befuhr eine 21-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Dienstwagen, einem VW T 5, die Odwardstraße in Kalefeld. Im Bereich einer in der Oldwaldstraße eingerichteten 30-er Zone befuhr sie mit dem Kraftfahrzeug beim Durchfahren eines Kurvenbereiches nicht möglichst weit rechts und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw, VW Golf, eines 31-jährigen Kalefelders. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000,- EUR Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

