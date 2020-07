Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert gegen Schrankenanlage gefahren und geflüchtet

Northeim (ots)

Einbeck, L487/ Am Bahnübergang zwischen Einbeck und Volksen, Sonntag, 26.07.2020, 19.00 Uhr

EINBECK (köh) - Zeugen teilten am Sonntagabend eine Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße 487 zwischen Einbeck und Volksen in Höhe des dortigen Bahnüberganges mit.

Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem Pkw VW die L 487 von Einbeck in Richtung Volksen und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen des beschrankten Bahnüberganges. Nach der Kollision, bei der sein Fahrzeug rechtsseitig stark beschädigt wurde, hielt er zunächst kurz hinter dem Bahnübergang an und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Aufgrund der Angaben der Zeugen konnte die Wohnanschrift des Fahrzeughalters ermittelt werden. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten gab sich der 64-Jährige sofort zu erkennen und führte die Beamten zu seinem Pkw VW, den er zwischenzeitlich mit einer Gartenplane abgedeckt hatte, um die Unfallschäden zu verbergen.

Während der Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Fahrzeugführer wurden anschließend zwei Blutproben in der Einbecker Polizeidienststelle entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Die Schrankenanlage wurde beschädigt, blieb aber funktionstüchtig.

