Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt verunfallt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neustadt, Freitag, 24.07.20, 22.50 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 24.07.20, 22.50 Uhr wollte ein 23-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Gandersheim mit seinem Motorrad, Honda, von einer in der Neustadt gelegenen Grundstückszufahrt auf die Fahrbahn einfahren. Hierbei überschätzte er vermutlich die Leistung seines Motorrades, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Der Motorradfahrer zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe an dem Motorrad und der Hauswand kann derzeit noch nicht beziffert werden.

