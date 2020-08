Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebe greifen in unverschlossene Autos +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Diebe trieben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Ofenerdiek ihr Unwesen. Im Zeitraum zwischen 1 und 5.30 Uhr entwendeten die Täter aus einem am Rapsweg abgestellten VW ein Etui mit Bargeld. Im selben Zeitraum durchwühlten die Unbekannten am Südring das Handschuhfach eines Skoda und ließen eine Tankkarte mitgehen.

Bei einem unter einem Carport am Südring abgestellten Auto fanden die Diebe einen Haustürschlüssel und verschafften sich damit Zutritt zum Wohnhaus. Dort entwendeten sie eine Geldbörse sowie ein Smartphone.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die drei Fahrzeuge zur Tatzeit nicht verschlossen.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (877755, 876590)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell