POL-AC: Tasche mit Heroin am Bahnhof gefunden

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 03.01.2021 gegen 18 Uhr eine rosafarbene Tragetasche mit etwa 2 Kilogramm Heroin an einem Treppenaufgang im Aachener Bahnhof gefunden. Neben den Drogen befanden sich auch ein Sitz- und ein Nackenkissen in der Tasche.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Angaben zu der auffälligen Tasche selbst oder Personen machen, die mit dieser Tasche im Zug gereist sind? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-32401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

