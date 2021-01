Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz in Lützerath - Aktivisten versuchen Zufahrtstraßen und Baumaschinen zu blockieren und Absperrzäune zu überwinden

Aachen/ Lützerath (ots)

Die Polizei Aachen ist seit den frühen Morgenstunden (18.01.2021) in Lützerath im Einsatz, nachdem bis zu drei Kleingruppen von jeweils ca. 10 bis 20 Aktivisten zwei Zufahrtsstraßen in Richtung Lützerath blockiert hatten. Eine Gruppe blockierte kurzzeitig einen für die Abrissarbeiten von RWE benötigten Tieflader an der Weiterfahrt. Die Personen wurden ohne Widerstand zu leisten aus ihrer Sitzblockade gelöst und weggetragen. Hierbei wurde ein Aktivist leicht verletzt. Er verzichtete auf eine medizinische Betreuung durch Rettungskräfte. Den anschließend erteilten Platzverweisen kamen die beteiligten Personen nach. Zwei Versuche von Aktivisten zur Mittagszeit, die Absperrzäune zu überwinden, blieben ohne Erfolg. Das Überklettern, auch unter Zuhilfenahme von Leitern, konnte durch die Einsatzkräfte direkt unterbunden werden. Die betreffenden Personen erhielten anschließend einen Platzverweis. Eine vor Ort von Aktivisten als Gottesdienst deklarierte Kundgebung verlief ohne Störungen. In der Gesamtheit betrachtet verlief der Einsatz am heuti-genTag friedlich.

Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei die Arbeiten von RWE begleiten und gegebenfalls nicht genehmigte Ansammlungen auflösen. Die Beamtinnen und Beamten müssen dort tätig werden, wo sich Personen, ob bewusst oder auch unbewusst, einer Gefahr aussetzen oder auch gegen das Versammlungsgesetz verstoßen. Ebenfalls wird die Polizei ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen und Straftaten verhindern und wenn nötig, konsequent verfolgen. Im Vorfeld angemeldete Versammlungen wird die Polizei im Rahmen des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes schützen. (pw)

