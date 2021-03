Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall aufgrund verlorener Ladung

Münchweiler an der Alsenz (ots)

Am 30.03.2021 gegen 13.45 Uhr befuhr ein weißer Transporter mit offener Ladefläche die Hauptstraße in Münchweiler. Hierbei verlor er ein Teil seiner ungesicherten Ladung. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Beseitigung der verlorenen Teile zu kümmern. Kurze Zeit später fuhr ein Mazda-Fahrer über diese Teile. Hierbei entstand am Mazda ein Schaden im Bereich des Kotflügels.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem weißen Transport unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

