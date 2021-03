Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210331.1 Itzehoe: Ammoniak-Öl-Gemischaustritt in Breitenburger Milchzentrale

Itzehoe (ots)

Seit etwa 08.00 Uhr sind in Itzehoe zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Hintergrund ist der Austritt von etwa 1500 Litern eines Ammoniak-Öl-Gemisches aus einem Tank in der Breitenburger Michzentrale in der De-Vos-Straße. Die Leckage konnte schnell behoben werden. Personen sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung wurde aufgrund der Entfernung zum Gebäude der Milchzentrale ausgeschlossen.

Es wurden Straßensperrungen an den Ecke De-Vos-Straße/Luchsbarg und De-Vos-Straße/Ottenstraße vorgenommen.

Das bereits ausgelaufene Gefahrgut wird seitens des Gefahrguttrupps der Feuerwehr Itzehoe aufgenommen. Der Einsatz dauert noch an.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell