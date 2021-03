Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Linksabbiegen verboten - hier droht ein "Knöllchen"

Landstuhl (ots)

Seitens der Polizei Landstuhl wurde bereits mehrfach falsches Verhalten beobachtet. Augenscheinlich halten sich einige Verkehrsteilnehmer nicht an die dort angeordneten Verkehrszeichen. Nach Umstrukturierung des ehemaligen Betriebsgeländes eines dort ansässigen Busunternehmers zu einem Nahversorgungszentrum wurde auch die Zufahrt zu diesem Gelände neu geregelt. So ist es nun untersagt, vom Kreisel aus unmittelbar von der Bahnstraße nach links auf das Gelände einzufahren. Durchgezogene Mittellinie und ein Verkehrszeichen (Pfeil gerade aus) sollten dem kundigen Verkehrsteilnehmer dies signalisieren und ihn über die neu geschaffene Zufahrt samt Linksabbiegerspur leiten. Ein minimaler Umweg, bei deutlich erhöhter Verkehrssicherheit! Wie sich aber zeigt, halten sich manche Fahrzeugführer nicht an diese Verkehrsregel. Die Polizei Landstuhl kündigt daher Kontrollen mit entsprechenden Knöllchen an.| pilan RoBi

