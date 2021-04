Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alter Steinbruch - Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch wurden mehrere Personen im Steinbruch Rockenhausen durch die Polizei festgestellt. Die 18-20-Jährigen betraten unerlaubt das Sperrgebiet, um im dortigen See schwimmen zu gehen. Der Bereich ist besonders bei Jugendlichen in der warmen Jahreszeit beliebt. Die Polizei und die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land ermahnen, den Bereich nicht zu betreten. Andernfalls ist mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Hausfriedensbruchs zu rechnen. |pirok

