Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche in Gartenlauben

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Bislang stellten Polizistinnen und Polizisten mindestens vier Einbrüche in Gartenlauben in der Feldmark an der Straße Am Fänger fest.

Die Täter waren in der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis zur Feststellzeit am Samstagmorgen, in mindestens vier Gartenlauben eingebrochen. In einigen Lauben entwendeten die Täter nichts, bei manchen Besitzern steht ein Verlust von Gegenständen noch nicht fest. Durchaus möglich ist auch, dass einige Kleingärtner die Einbrüche noch nicht bemerkt haben.

Sie sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 - 107-0, zu melden.

