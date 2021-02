Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Aufmerksame Nachbarin verhinderte Diebstahl aus einer Wohnung

Kamp-Lintfort (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus Goch entwendete Freitag Abend gegen 23:30 Uhr mehrere Gegenstände aus einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Kirchhoffstraße. Dabei hatte er leichtes Spiel, stand doch ein Fenster zu Wohnung offen. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Diese nahm den alkoholisierten Mann vor dem Haus fest. Das bereits in der Nähe versteckte Diebesgut wurde sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Vernehmung durch die Kriminalpolizei wurde er am Samstag Vormittag wieder entlassen.

