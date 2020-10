Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 37-jähriger Audifahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bremmenstraße leicht verletzt. Er fuhr in Richtung Eichholzstraße, als plötzlich von links ein Reh die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Hagener seinen Audi nach rechts und geriet in den Graben neben der Fahrbahn. Der 37-Jährige verletzte sich durch das Ausweichmanöver leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zusammenstoß mit dem Reh gab es nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell